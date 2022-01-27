Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

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В Санкт-Петербурге наблюдаются серьезные проблемы с уборкой города от снега и льда. Ежедневно множество горожан вынужденно обращаются в травмпункты из-за ушибов и переломов, полученных при падении на скользких тротуарах. Представители СМИ пообщались с медучреждениями и выяснили, что в этом году число таких травм стало заметно выше.
Представители Елизаветинской больницы рассказали, что приняли 1 197 пострадавших из-за гололеда за эту неполную зиму 2021/22 года. В прошлом году пострадавших было значительно меньше – 636 подобных случаев за аналогичный период времени.
В Институте скорой помощи имени Джанелидзе рассказали, что медучреждению пришлось временно закрыть урологическое отделение и открыть третье травматологическое, поскольку больнице приходится принимать по 50 человек с травмами ежедневно.
В Мариинской больнице сообщили, что с 10 по 21 января 2022 года врачи приняли 872 пациента с травмами. При этом 283 человека травмировались именно из-за гололеда, а шестеро пострадали от падения с крыш зданий ледяных глыб.
Напомним, что вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий ранее заявил, что губернатор Александр Беглов знает о проблеме с уборкой улиц и воспринимает ее как «личное горе». Однако чиновник также сказал, что недовольство горожан в Сети не имеет смысла, и назвал негатив жителей Петербурга «нагнанной истерией».
Проблемы с уборкой города начались в начале зимы после первых снегопадов. Несмотря на заявления городских властей о готовности Петербурга к холодному сезону, мощностей имеющейся у Смольного снегоуборочной техники оказалось недостаточно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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