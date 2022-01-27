Смольный раскритиковали после фейка о «встрече» Путина и Беглова

Недальновидные попытки Смольного поиграть с общественным мнением за счет вбросов могут ударить по и без того испорченному имиджу губернатора Петербурга Александра Беглова.

Медиапул Смольного 27 января раструбил новость о том, что губернатор Александр Беглов доложил президенту Владимиру Путину об успехах в строительстве музея блокады и развития Санкт-Петербурга. Позже Кремль отметил, что очной встречи Беглова и Путина не было из-за коронавирусных ограничений, в то время как Смольный подавал все так, словно губернатор лично отчитывался о «подвигах» Смольного президенту. СМИ обвинили команду Беглова в некрасивой дезинформации .

Политолог и публицист Наталия Елисеева назвала подачу пресс-службы Смольного некорректной и бездумной.

«Они боялись резонансной реакции и всяких разговоров, которые могли бы начаться. Но они, как мы видим, все равно начались», — подметила журналистка.

По мнению Елисеевой, инцидент еще может акнуться Беглову, некоторые его могут расценить как бессовестный вброс. Поскольку репутация губернатора и так пострадала от его собственных административных ошибок, подобных оплошностей Смольному лучше больше не допускать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700