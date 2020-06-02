В Петербурге полсотни магазинов и кафе незаконно работали в эпидемию

Сегодня, 16:20

Александр Зуев

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В Петербурге полсотни магазинов и кафе незаконно работали в эпидемию

В Санкт-Петербурге полсотни магазинов и кафе работали в нарушение запрета, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Как заявили в комитете по контролю за имуществом, по данным на 4 июня было проверено более 80 торговых объектов. По факту нарушений было составлено 48 протоколов. Теперь собственники будут привлечены к административной ответственности.

Чаще всего торговые точки продавали непродовольственные товары. В числе нарушителей оказались магазины игрушек, подарков, косметики, цветов, автотоваров, парфюмерии и бытовой химии, одежды, постельного белья, канцтоваров и электроинструментов. Также работали салоны красоты, парикмахерские и солярии.

Были открыты несколько кафе и ресторанов на Большой Конюшенной улице и на Рубинштейна. Работали студия загара, магазин товаров для кондитеров, магазины музыкальных инструментов и строительных материалов, пишет Фонтанка.Ру. Таковы результаты очередного рейда. Как отмечают представители ККИ, цель проверок - предотвратить рост числа заражений.

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