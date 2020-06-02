Роспотребнадзор назвал все водоемы Петербурга опасными

В Петербурге лето 2020 года пройдет без купаний в городских водоемах. Роспотребнадзор проверил все водоемы города и сообщил, что из-за грязной воды городские пляжи признаны опасными, передает КП-Санкт-Петербург .

В ведомстве объяснили, что первая проверка показала отсутствие в городе пляжей, которые полностью бы соответствовали санитарным требованиям. Проверка коснулась акватории Суздальских озер, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив, Финского залива, озера Безымянное, и реки Ижора. Всего было проверено более 20 пляжей. Специалисты взяли 144 пробы, чтобы оценить санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Результаты всех этих исследований оказались удручающими, ведь ни одного действительно чистого пляжа в городе нет.

В ведомстве объяснили, что до конца августа будет вестись регулярно социально-гигиенический мониторинг рек, озер и других водоемов в черте города.