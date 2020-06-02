Начальник временного госпиталя в «Ленэкспо» объяснил высокую стоимость лечения

Стоимость лечения в «Ленэкспо» за 11 суток превышает 45 тыс. рублей, рассказал начальник временного госпиталя Максим Кабанов. Он объяснил, что эта сумма на самом деле даже не вся стоимость лечения, поскольку часть денег остается в стационаре, где лечился до этого пациент. В «Ленэкспо» же, по сути, он долечивается. В тариф включается непосредственно лечение, а также питание пациентов и оплата работы врачей. Помимо этого в него включены расходы на коммуналку, передает портал DP.RU .

«Стоимость лечения пациента исходит из 11 суток пребывания в госпитале «Ленэкспо» и составляет 45815 рублей. Это не полный тариф, потому что мы говорим о долечивании пациента. И часть тарифа остается в том стационаре, куда попадает пациент», - сообщил Кабанов.

В «Ленэкспо» на данный момент проходит лечение 483 пациента, то есть, он заполнен лишь на треть. Из временного госпиталя были выписаны около 1 тыс. пациентов, которые смогли успешно побороть коронавирусную инфекцию.

Временный госпиталь в «Ленэкспо» оборудовали для пациентов с легкой или среднетяжелой формой COVID-19, что позволяет разгрузить инфекционные стационары, в которых лечатся пациенты с тяжелым течением болезни.