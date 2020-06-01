Петербург перешел на новую методику подсчета умерших от коронавируса

Сегодня, 17:27

Александр Зуев

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Петербург перешел на новую методику подсчета умерших от коронавируса

Петербург начал применять новую методику формирования отчетов по смертности от коронавируса, о чем сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. Как заявили в Смольном, в 100% случаев летальных исходов с подозрением на коронавирус проводится патологоанатомическое исследование. Кроме того, выполняется ПЦР-диагностика на наличие COVID-19.

Таким образом, 3 июня в городе зарегистрировано 17 смертей: пять по итогам работы комиссии по анализу летальных исходов и 12 по медицинским свидетельствам о смерти. Возраст умерших составляет от 40 до 96 лет.

В конце мая Минздрав РФ издал рекомендации по выбору основного состояния в статистике заболеваемости и причин смертности, связанных с COVID-19. Все случаи смерти, связанные с коронавирусом, подразделяют на несколько групп: когда COVID-19 называют в качестве первоначальной причины и когда его выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе если он имеет весомое значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений, пишет Газета Metro.

В Петербурге за сутки выявлены 380 заразившихся коронавирусом. Общее число инфицированных увеличилось до 17 069. Выздоровели 323 человека, скончались 17.

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