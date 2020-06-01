В Петербурге обвиняемый в убийстве матери 19-летний студент арестован

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В Петербурге обвиняемый в убийстве матери 19-летний студент арестован

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Приморский районный суд города на 2 месяца арестовал 19-летнего Кирилла Пашкина по обвинению в убийстве матери. Согласно сделанному для журналистов заявлению задержанному 2 июня было предъявлено обвинение, вина парнем была признана полностью. На состоявшемся 3 июня заседании суда был вынесен вердикт - арест до 31.07.2020 г. 

Следствие смогло установить, что 1 июня Кирилл Пашкин нанес спящей матери не менее 9 ударов ножом в шею и грудь. От полученных ранений женщина скончалась. После этого убийца попытался замести следы - он замыл кровь, выкинул окровавленные вещи, в том числе и нож, которым совершил преступление. Труп был помещен в кладовку.

Как предполагает следствие, убийство студентом колледжа было спланировано заранее. Мать постоянно упрекала нерадивого наследника в плохой учебе, что и привело к желанию избавиться от родного человека. Некоторое время обвиняемый находился дома, но потом, испугавшись содеянного, сбежал. Однако правоохранительные органы оказались на высоте, оперативно задержав подозреваемого.

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