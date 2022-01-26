Коммунальщики так и не убрали мусорную кучу, известную из клипа группы "Ленинград"

Фотография двора, в котором музыкант Сергей Шнур снимал клип на песню «Пока так» долгое время находилась в подборке самых грязных еще до выхода видео. Еще 14 января во дворе на улице Ефимова было достаточно много мусора.

Издание «Фонтанка» опубликовало фотографии якобы со съемок клипа, которыми попыталась доказать, что Сергей Шнур и его съемочная команда завезли мусор во двор. Таким образом издание пыталось снять со Смольного ответственность за провал мусорной реформы. Однако данная информация не соответствует действительности. Двор в историческом центре Петербурга долгое время славился своей грязью.

Кроме того, согласно данным, предоставленных общественниками, мусорная площадка, на которой Сергей Шнур снял скандальный клип, оставалась неубранной еще долгое время.

В Петербурге уже несколько месяцев наблюдается настоящий снежный коллапс. Из-за плохой уборки снега город буквально оказался в настоящем снежном плену. При этом еще осенью губернатор Александр Беглов заявлял, что город на Неве якобы полностью готов к наступлению зимы. Однако первый сильный снегопад продемонстрировал обратное.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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