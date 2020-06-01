В Петербурге названы условия для госпитализации горожан с пневмонией

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире канала «Санкт-Петербург» рассказала о том, при каких условиях пневмония является предпосылкой для госпитализации. Так, по ее словам, однозначно госпитализируются те пациенты, у которых поражены не менее 25% легких, передает портал «Невские новости ».

«Однозначно в больницу кладут горожан, у которых поражено больше 25% легких. Но основное — это клиническое течение», - объяснила Соловьева.

Определяется степень поражения легких при процедуре КТ. Направить на эту процедуру может участковый врач или врач скорой помощи. Проводят КТ для того, чтобы исключить заражение коронавирусом. Также врач проверяет частоту дыхания, показатель насыщенности крови кислородом. Обязательно меряется температура тела. Если она выше 38,5 градусов, то будет рассматриваться вопрос о госпитализации, как и при других серьезных отклонениях от нормы. Большинство пациентов с воспалением легких, отмечает Соловьева, если у них нет коронавирусной инфекции, проходят лечение дома.

Чиновница объяснила, что пациентов с легким течением отправляют в Петербурге сейчас в «Ленэкспо» или другие перепрофилированные госпитали. А вот тех, кто переносит заболевания тяжело, госпитализируют в инфекционный стационар.