Губернатор Петербурга Беглов объяснил платность масок и перчаток для горожан

О том, почему в Петербурге маски не раздают бесплатно, рассказал губернатор города Александр Беглов. Он подчеркнул, что город не обязан раздавать маски и перчатки в условиях режима повышенной готовности бесплатно, передает «Фонтанка ».

Градоначальник Петербурга объяснил, что в действующем законодательстве не предусмотрена обязанность органов исполнительной власти предоставлять гражданам средства коллективной и индивидуальной защиты при действии режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации. Но при этом, если городское правительство приняло решение об обязательном наличии масок и перчаток на рабочих местах, то организации и индивидуальные предприниматели должны обеспечить ими своих работников. При этом Петербург выделил из своего бюджета 1,46 млн рублей на выплаты пенсионерам для приобретения медицинских масок и одноразовых перчаток.

Главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский, комментируя ситуацию с масками и перчатками в Петербурге говорит о том, что городские власти не могут требовать от граждан обязательно носить маски и перчатки, если не обеспечили ими горожан. А тех 800 рублей, которые выделены были городскими властями пенсионерам на закупку масок и перчаток, заявляет Вишневский, хватит примерно на 20 наборов «маска и перчатки», что, конечно же, не обеспечивает потребность в индивидуальных средствах защиты в полной мере.