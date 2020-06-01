Роспотребнадзор фактически отменил туристический сезон в Петербурге

Сегодня, 10:45

Анна Лисова

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Роспотребнадзор фактически отменил туристический сезон в Петербурге
Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на туризм, и это ощутит Петербург. Из-за проблем с распространением коронавируса в Петербурге действуют ограничения, которые не дают полноценно развернуться туристическому сегменту экономики.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Петербурга Наталя Башкетова говорит о том, что сейчас Северная столица «категорически не готова к снятию ограничений», передает РБК. Башкетова объяснила, что на данный момент в Петербурге не достигнуты параметры по критериям, которые дают возможность выйти на первый этап снятия ограничительных мер.

«Следующий пакет снятия ограничений, который будет объявлен перед 14 июня, не будет касаться ни ресторанов, ни парков, ни торговых центров», — заявила она.

В Москве, отмечает Башкетова, действительно уже работают торговые центры. Но важно не смотреть на то, что происходит в других городах страны, а действовать по ситуации в каждом конкретном регионе. В Москве раньше был достигнут пик заболевания, и поскольку там уже можно говорить о плато по темпам распространения коронавируса, то в Петербурге, по ее словам, даже не просматривается тенденция к снижению темпов новых случаев заражения. Торговые центры, объяснила Башкетова, могут открыться только на третьем этапе.

Пока же в Петербурге во всех магазинах, офисах, в общественном транспорте, на вокзалах и аэропорту можно находиться только в маске и перчатках. При использовании средств индивидуальной защиты можно также посещать кладбища. На улицах же можно ходить без маски.

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