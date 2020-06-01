Роспотребнадзор фактически отменил туристический сезон в Петербурге

Эпидемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на туризм, и это ощутит Петербург. Из-за проблем с распространением коронавируса в Петербурге действуют ограничения, которые не дают полноценно развернуться туристическому сегменту экономики.
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Петербурга Наталя Башкетова говорит о том, что сейчас Северная столица «категорически не готова к снятию ограничений», передает РБК. Башкетова объяснила, что на данный момент в Петербурге не достигнуты параметры по критериям, которые дают возможность выйти на первый этап снятия ограничительных мер.
В Москве, отмечает Башкетова, действительно уже работают торговые центры. Но важно не смотреть на то, что происходит в других городах страны, а действовать по ситуации в каждом конкретном регионе. В Москве раньше был достигнут пик заболевания, и поскольку там уже можно говорить о плато по темпам распространения коронавируса, то в Петербурге, по ее словам, даже не просматривается тенденция к снижению темпов новых случаев заражения. Торговые центры, объяснила Башкетова, могут открыться только на третьем этапе.
Пока же в Петербурге во всех магазинах, офисах, в общественном транспорте, на вокзалах и аэропорту можно находиться только в маске и перчатках. При использовании средств индивидуальной защиты можно также посещать кладбища. На улицах же можно ходить без маски.
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