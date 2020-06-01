Названы диагнозы новых умерших от коронавируса в Петербурге

Жертвами коронавируса в Северной столице стали еще 10 человек, о чем сообщили в Комитете по здравоохранению в Петербурге. От коронавируса скончались 8 женщин в возрасте от 48 до 93 лет и двое мужчин в возрасте 64 и 65 лет. Все они страдали от хронических заболеваний — гипертонии, сахарного диабета, ожирения, гепатита, атеросклероза сосудов и кардиосклероза, панкреатита и ишемической болезни сердца. Но основным заболеванием, которое привело к летальному исходу, признана двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом, пишет REGNUM .

Отметим, что 1 июня комиссия рассмотрела 16 летальных исходов. Даты смерти людей неизвестны.

Ранее сообщалось, что за сутки коронавирус выявлен у 376 жителей Петербурга. Всего в Петербурге зафиксированы 16 689 случаев заражения, 223 пациента скончались, 6008 - выздоровели. В целом по России зафиксировано 8?863 случаев заражения.