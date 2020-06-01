Названы диагнозы новых умерших от коронавируса в Петербурге

Вчера, 22:52

Александр Зуев

0

Image 16+
Названы диагнозы новых умерших от коронавируса в Петербурге

Жертвами коронавируса в Северной столице стали еще 10 человек, о чем сообщили в Комитете по здравоохранению в Петербурге. От коронавируса скончались 8 женщин в возрасте от 48 до 93 лет и двое мужчин в возрасте 64 и 65 лет. Все они страдали от хронических заболеваний — гипертонии, сахарного диабета, ожирения, гепатита, атеросклероза сосудов и кардиосклероза, панкреатита и ишемической болезни сердца. Но основным заболеванием, которое привело к летальному исходу, признана двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом, пишет REGNUM.

Отметим, что 1 июня комиссия рассмотрела 16 летальных исходов. Даты смерти людей неизвестны.

Ранее сообщалось, что за сутки коронавирус выявлен у 376 жителей Петербурга. Всего в Петербурге зафиксированы 16 689 случаев заражения, 223 пациента скончались, 6008 - выздоровели. В целом по России зафиксировано 8?863 случаев заражения.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы диагнозы новых умерших от коронавируса в Петербурге

Вчера, 22:52

Летом закроют почти 40 автобусных маршрутов в Петербурге

Вчера, 20:41

В Петербурге расширят перечень пострадавших от коронавируса предприятий

Вчера, 18:11

Беглов: в Петербурге пока рано открывать парки и кафе

Вчера, 13:41

В Петербурге скончалась врач-педиатр Городской станции скорой помощи

Вчера, 10:44

В Санкт-Петербурге горел рефрижератор с телами пациентов

1-06-2020, 12:29

В Петербурге женщина лишилась 400 тысяч рублей после вечеринки дочери

1-06-2020, 11:06

Петербург пока не готов к первому этапу отмены ограничений

1-06-2020, 08:45

11-летняя школьница «заминировала» более 440 магазинов в Петербурге

31-05-2020, 14:35

Петербургу на поддержку малого и среднего бизнеса выделили более 240 миллионов рублей

31-05-2020, 10:38

Резко выросло число нападений на магазины и автосервисы в Петербурге

31-05-2020, 08:47

В Петербурге началась реабилитация больных, перенесших коронавирус

31-05-2020, 08:18

Коронавирус сразил главу Московского района Петербурга

30-05-2020, 13:37

Новые правила самоизоляции в Петербурге с 1 июня: что известно

30-05-2020, 12:42

В Петербурге водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся

30-05-2020, 11:25

В Смольном рассказали, когда откроют парки в Петербурге

30-05-2020, 09:16

В Петербурге разработана тест-система для выявления РНК коронавируса

29-05-2020, 15:32

В Петербурге началась подготовка к строительству второго аэропорта

29-05-2020, 15:05

Из-за коронавируса закрыли стационар онкоцентра в Петербурге

29-05-2020, 13:08

В Петербурге больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс

29-05-2020, 09:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров