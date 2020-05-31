Летом закроют почти 40 автобусных маршрутов в Петербурге

В Петербурге летом закроют около 40 автобусных маршрутов, сообщает «Фонтанка ».

Ранее прозвучала информация, что в городе могут закрыть сразу более 60 автобусных направлений, но, похоже, все же будет принято более мягкое решение.

Уже разработан проект, который исключает из реестра 31 муниципальный маршрут. Это маршруты №№ 32, 64А, 103, К-5, К-33, К-50, К-59, К-92, К-124, К-135, К-136, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К- 220А, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-296А, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383 и К-409. Еще в одном проекте говорится о сокращении маршрутов №№ 148, 467, 687, К-81, К-468, К-515, К-521 и К-530.

Как сообщили в комитете по транспорту Северной столицы, в перечень вошли маршруты, которые практически не работают. Также некоторые маршруты будут закрыты по соглашению с перевозчиком либо по заказу Ленинградской области.

В комитете по транспорту ранее рассказали, что в городе было 34 маршрута, которые были признаны коммерчески не эффективными либо такими, что дублируют «социальный» транспорт. Также рассматривалась возможность передать некоторые межрегиональные маршруты под управление Ленинградской области. «Областными» с июля станут и маршруты № 81, 521, 530 и 468.