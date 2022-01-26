Борисенко усомнился в необходимости «невнятной» персоны Беглова на посту губернатора

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Основатель и владелец канала «Главред Борисенко» Дмитрий Борисенко в беседе с политологом Борисом Григорьевым высказал свое мнение о работе губернатора Петербурга Александра Беглова. Журналист отметил, что градоначальник спровоцировал управленческий кризис в городе и стал «токсичным» для федерального центра.
Сейчас Беглов находится под шквалом критики из-за провала снегоуборочной кампании и мусорного коллапса. При этом, по словам Борисенко, губернатор занял невнятную и паническую позицию, совершенно непонятную жителям.
Борисенко усомнился, что в 2024 году в администрации президента будет рассматривать Беглова в качестве губернатора Петербурга или иного субъекта, поскольку федцентру очевидно не нужен глава региона с таким «шлейфом токсичности».
Помимо хаоса с уборкой снега и вывозом мусора в Петербурге горожане недовольны странными решениями Беглова, якобы направленными на стабилизацию эпидемиологической обстановки. Это и система QR-кодов при отсутствии поддержки МСП, и недавний запрет Смольным на любой досуг для молодежи.
Петербургские пенсионеры ранее запустили петицию с требованием немедленной отставки Беглова. Ее авторы отметили, что губернатор исчерпал доверие граждан и делает город хуже с каждым днем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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