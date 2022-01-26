Борисенко усомнился в необходимости «невнятной» персоны Беглова на посту губернатора

Основатель и владелец канала «Главред Борисенко» Дмитрий Борисенко в беседе с политологом Борисом Григорьевым высказал свое мнение о работе губернатора Петербурга Александра Беглова. Журналист отметил, что градоначальник спровоцировал управленческий кризис в городе и стал «токсичным» для федерального центра.

Сейчас Беглов находится под шквалом критики из-за провала снегоуборочной кампании и мусорного коллапса. При этом, по словам Борисенко, губернатор занял невнятную и паническую позицию, совершенно непонятную жителям.

«Как-то вот он себя позиционирует – то впадает в крайнюю агрессию некую, что у него все виноваты, кроме Смольного, то он пытается говорить, что он пришел, чтобы отдать долги городу. Какой-то хаос и паника», – заявил журналист.

Борисенко усомнился, что в 2024 году в администрации президента будет рассматривать Беглова в качестве губернатора Петербурга или иного субъекта, поскольку федцентру очевидно не нужен глава региона с таким «шлейфом токсичности».

Помимо хаоса с уборкой снега и вывозом мусора в Петербурге горожане недовольны странными решениями Беглова, якобы направленными на стабилизацию эпидемиологической обстановки. Это и система QR-кодов при отсутствии поддержки МСП, и недавний запрет Смольным на любой досуг для молодежи.

«Беглов сейчас анонсировал очередной пакет ограничительных мер, связанных прежде всего с тем, что дети будут ограничены в возможности посещать спортивные секции, кружки. То есть, в школы ходить могут – посещать кружки не могут. В общественном транспорте ездить могут – на футбол ходить не могут. Естественно петербуржцев это еще больше разозлило», - отметил Дмитрий Борисенко, не исключив, что люди могут выйти на акции протеста.

Петербургские пенсионеры ранее запустили петицию с требованием немедленной отставки Беглова. Ее авторы отметили, что губернатор исчерпал доверие граждан и делает город хуже с каждым днем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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