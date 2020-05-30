В Санкт-Петербурге горел рефрижератор с телами пациентов

В ночь с воскресенья на понедельник в Петербурге на территории 2-ой горбольницы, которую перепрофилировали под прием коронавирусных больных, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ, подчеркивая, что в его ходе сгорел рефрижератор с телами.

Пожар случился уже после полуночи в здании морга в Учебном, 5. Предварительно известно, что имело место возгорание компрессора кондиционера рефрижератора, который использовался для хранения тел умерших больных, передает «Петербургский дневник».

В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что пожар происходил внутри рефрижератора габаритами 2*6*3 метра. Возгорание было быстро ликвидировано, пострадавших нет, а сам контейнер не вскрывался. «Фонтанка» узнала , что на момент пожара в рефрижераторе были тела пяти человек. Причина их смерти еще только устанавливается, поэтому коронавирусными их можно назвать лишь условно.