В Санкт-Петербурге горел рефрижератор с телами пациентов

Сегодня, 12:29

Ольга Громова

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В Санкт-Петербурге горел рефрижератор с телами пациентов
Пожар

В ночь с воскресенья на понедельник в Петербурге на территории 2-ой горбольницы, которую перепрофилировали под прием коронавирусных больных, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ, подчеркивая, что в его ходе сгорел рефрижератор с телами.

Пожар случился уже после полуночи в здании морга в Учебном, 5. Предварительно известно, что имело место возгорание компрессора кондиционера рефрижератора, который использовался для хранения тел умерших больных, передает «Петербургский дневник».

В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что пожар происходил внутри рефрижератора габаритами 2*6*3 метра. Возгорание было быстро ликвидировано, пострадавших нет, а сам контейнер не вскрывался. «Фонтанка» узнала, что на момент пожара в рефрижераторе были тела пяти человек. Причина их смерти еще только устанавливается, поэтому коронавирусными их можно назвать лишь условно.

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