В Петербурге женщина лишилась 400 тысяч рублей после вечеринки дочери

Сегодня, 11:06

Анна Лисова

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В Петербурге женщина лишилась 400 тысяч рублей после вечеринки дочери
Полиция

В Василеостровском районе Петербурга в полицию обратилась 48-летняя женщина. Она сообщила, что из тайника в ее квартире пропали деньги, передает «Мойка78».

Женщина, проживающая в доме на улице Кораблестроителей, рассказала, что 31 мая она обнаружила пропажу 400 тыс. рублей. Деньги лежали в коробке в гардеробе. По словам заявительницы, вернувшись домой с дачи, она заметила, что тайник кто-то вскрывал. И действительно, открыв его, она увидела, что накопления пропали из коробки. Было установлено, что деньги исчезли после вечеринки, которую устроила несовершеннолетняя дочь заявительницы. Она признала, что пока родителей не было дома, она пригласила в гости компанию из 8 человек.

Поскольку видеонаблюдение в квартире отсутствует, то оперативно выяснить, кто может быть причастен к краже, не удалось. В полиции сообщили, что по факту произошедшего может быть возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Устанавливаются лица, которые были в гостях у дочери женщины.

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