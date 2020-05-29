11-летняя школьница «заминировала» более 440 магазинов в Петербурге

30 мая сотрудники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти приняли звонок от коллег из Пскова, которые сообщили, что с ними только что связался неизвестный и сообщил о том, что в Северной столице заминировано 443 магазина. Об этом «Комсомолке» сообщили правоохранительные органы.

«Все магазины осмотрели сотрудники ОВД. Взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены не были», - сообщили в правоохранительных органах.

Во время поисковых работ были эвакуированы покупатели и сотрудники торговых центров - всего 479 человек. Вечером обыск был окончен, и правоохранители принялись искать телефонного шутника. Им оказалась девочка 2009-го года рождения, которая проживает в одной из деревень в Псковской области.

Данные по делу были направлены в главное следственное управление при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.