В Петербурге началась реабилитация больных, перенесших коронавирус

Сегодня, 08:18

Анна Лисова

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В Петербурге началась реабилитация больных, перенесших коронавирус

В Петербурге снят запрет на проведение реабилитации пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. 

Об этом сообщает портал «Доктор Питер». 

Запрет сняла главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Ее постановление отменяет заперт на медицинскую реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом COVID-19 с подтвержденным двукратными отрицательными результатами лабораторного обследования.

Реабилитация позволит пациентам, переболевшим COVID-19, улучшить дыхательную функцию, снять симптомы, а также снизить тревожность и депрессию. При реабилитации снижается вероятность развития осложнений. Специалисты объясняют, что реабилитация таких пациентов – это в основном дыхательные упражнения, упражнения в воде, физиотерапия и контроль положения тела. 

Реабилитологи называют пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию идеальными. Они уже переболели и никого не заразят, поэтому для работы с ними не нужно соблюдать противоэпидемические меры. 

На реабилитацию можно будет направлять тех, у кого тест подтвердил отсутствие коронавируса в организме. Попасть на восстановительное лечение смогут пациенты как после лечения в стационаре, так и те, кто проходил лечение амбулаторно. 

Принимать на реабилитацию пациентов после COVID-19 уже начала горбольница №40. Там первым пройдут реабилитацию врачи, перенесшие коронавирусную инфекцию. Сейчас реабилитологи работают уже с 30 пациентами, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме. 

 


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