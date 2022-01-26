Беглов рискует оставить пост губернатора Санкт-Петербурга в 2023 году

Сегодня, 15:41

0

Image 16+
Беглов рискует оставить пост губернатора Санкт-Петербурга в 2023 году
Фото: gov.spb.ru

Борис Григорьев, политолог и основатель сервиса измерения репутации Pravdaserm, высказался о возможном преемнике губернатора Александра Беглова после его отставки. В интервью Дмитрию Борисенко эксперт упомянул, что сейчас активно обсуждается кандидатура Андрея Турчака как кандидата на пост градоначальника.

По словам Григорьева, именно первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» может занять должность главы Северной столицы. Специалист отметил, что последние события, а именно инициатива Турчака по снабжению вооружением республик ЛНР и ДНР, выводят его на «федеральную повестку». 

«И вопрос – что произойдет за этот год с ним как с политиком – возможно, он и перерастет за это время кресло руководителя региона, и тогда будет рассматриваться кто-то другой», — подчеркнул Григорьев.

Отставка Александра Беглова, которая возможна в 2023 году, неизбежна после волны возмущений его политикой. Горожане неоднократно жаловались на бездействие местных властей: Петербург утопает в грязном снегу, мусорные площадки превратились в пристанище для крыс, травмпункты переполнены из-за наледи на улицах и крышах.

Многие знаменитости пытались обратить внимание на актуальные проблемы Северной столицы. Музыкант Сергей Шнуров обнародовал клип, в котором указал на некомфортные и опасные условия в городе. Однако даже это не смогло заставить главу Смольного принять меры и начать действовать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Петербургский бизнесмен Александр Коновалов задержан полицией

Сегодня, 20:14

Коммунальщики так и не убрали мусорную кучу, известную из клипа группы "Ленинград"

Сегодня, 19:54

Борисенко усомнился в необходимости «невнятной» персоны Беглова на посту губернатора

Сегодня, 18:13

Движение транспорта по Приморскому шоссе Санкт-Петербурга ограничат на срок до двух лет

Сегодня, 16:24

Беглов рискует оставить пост губернатора Санкт-Петербурга в 2023 году

Сегодня, 15:41

Петербуржцы рассказали о длинных очередях на прием к врачам

Сегодня, 14:11

В Ленинградской области мать избила ребёнка молотком

Сегодня, 11:44

Жители Петербурга усомнились в правдивости встречи Беглова с Путиным 

Сегодня, 10:52

Служба 112 будет контролировать посещаемость жителей Петербурга врачами

Вчера, 19:34

Петербуржцы поддержали "барное сопротивление"

Вчера, 17:04

Петербургская прокуратура запросила 15-летнего наказания бывшим полицейским, убившим пенсионера

Вчера, 16:29

Путин вызвал губернатора Беглова на ковер из-за плохой уборки снега и мусор

Вчера, 15:46

В Петербурге стартовала запись на COVID-вакцинацию подростков

Вчера, 15:19

Задержаны «родственники», обманувшие на миллион рублей петербургских пенсионерок

Вчера, 13:34

Эколог Шевчук высказался о привычке Беглова искать виноватых в своих провалах

26-01-2022, 21:43

В Санкт-Петербурге отреставрирован Медный всадник

26-01-2022, 20:34

Росгвардейцы спасли жителя Петербурга во время пожара

26-01-2022, 13:39

Петербуржцы ополчились против Смольного на фоне массового закрытия заведений на Рубинштейна

26-01-2022, 12:51

Административные ошибки Смольного приводят к длинной очереди из нуждающихся на получение жилья

25-01-2022, 23:03

Политолог Аркатов: Беглов постоянно ищет виновных в своих провалах

25-01-2022, 20:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

26-01-2022, 20:54

0

Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...

Подробнее
ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля

ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля

Сегодня, 00:09

0

По информации из Пенсионного фонда России еще двум категориям россиян стоит ждать зачисления повышенной денежной...

Подробнее
Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля

Вчера, 22:09

0

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъяснила информацию по поводу обещанных СМИ пяти тысяч рублей для российских...

Подробнее
Российские пенсионеры получат выплату в размере 6 500 рублей в феврале

Российские пенсионеры получат выплату в размере 6 500 рублей в феврале

Вчера, 09:44

0

В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной...

Подробнее
Работающим пенсионерам России рекордно повысят пенсии, но с одной оговоркой

Работающим пенсионерам России рекордно повысят пенсии, но с одной оговоркой

Сегодня, 14:39

0

О прибавке к пенсии для работающих пенсионеров рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. С 2016 года в России не...

Подробнее
Ученые из Университета Тампере обнаружили лекарства, блокирующие коронавирус

Ученые из Университета Тампере обнаружили лекарства, блокирующие коронавирус

Вчера, 09:09

0

Ученые из Университета Тампере провели исследование противоковидных препаратов существующих на рынке. В результате...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Граждан в России обрадовали новой выплатой по 12 тыс. рублей каждому с 26 января 2022 года

Граждан в России обрадовали новой выплатой по 12 тыс. рублей каждому с 26 января 2022 года

25-01-2022, 22:54

0

Новую денежную выплату готовят российским гражданам. Получить средства в размере 12 тысяч рублей будет возможность у...

Подробнее
Росгвардейцы спасли жителя Петербурга во время пожара

Росгвардейцы спасли жителя Петербурга во время пожара

26-01-2022, 13:39

0

Сегодня, около пяти утра, патрульный экипаж Росгвардии заметили задымление в квартире одного из домов, расположенных на...

Подробнее
В Воронеже пьяный американец избил российского полицейского

В Воронеже пьяный американец избил российского полицейского

26-01-2022, 14:04

0

В Воронеже задержан 27-летний американец, который является фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении...

Подробнее
«Людей обманули». Раскрыта новая ложь об индексации пенсий в РФ

«Людей обманули». Раскрыта новая ложь об индексации пенсий в РФ

25-01-2022, 21:54

0

Гражданам Российской Федерации объяснили, как обманули всех людей пожилого возраста во время осуществления механизма...

Подробнее