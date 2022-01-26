Беглов рискует оставить пост губернатора Санкт-Петербурга в 2023 году

Борис Григорьев, политолог и основатель сервиса измерения репутации Pravdaserm, высказался о возможном преемнике губернатора Александра Беглова после его отставки. В интервью Дмитрию Борисенко эксперт упомянул, что сейчас активно обсуждается кандидатура Андрея Турчака как кандидата на пост градоначальника.

По словам Григорьева, именно первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» может занять должность главы Северной столицы. Специалист отметил, что последние события, а именно инициатива Турчака по снабжению вооружением республик ЛНР и ДНР, выводят его на «федеральную повестку».

«И вопрос – что произойдет за этот год с ним как с политиком – возможно, он и перерастет за это время кресло руководителя региона, и тогда будет рассматриваться кто-то другой», — подчеркнул Григорьев.

Отставка Александра Беглова, которая возможна в 2023 году, неизбежна после волны возмущений его политикой. Горожане неоднократно жаловались на бездействие местных властей: Петербург утопает в грязном снегу, мусорные площадки превратились в пристанище для крыс, травмпункты переполнены из-за наледи на улицах и крышах.

Многие знаменитости пытались обратить внимание на актуальные проблемы Северной столицы. Музыкант Сергей Шнуров обнародовал клип, в котором указал на некомфортные и опасные условия в городе. Однако даже это не смогло заставить главу Смольного принять меры и начать действовать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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