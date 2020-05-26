Новые правила самоизоляции в Петербурге с 1 июня: что известно

В Петербурге до 14 июня сохранены многие ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города, пишет Мойка78 .

Тем не менее некоторые послабления для горожан власти Северной столицы все же приняли.

Так, с 1 июня требование о масочном режиме на городских улицах будет носить рекомендательный характер. А вот в общественном транспорте, магазинах и аптеках все же необходимо будет носить средства индивидуальной защиты.

С 1 июня свободно выходить на улицу смогут граждане старше 65 лет. Требование о соблюдении ими режима самоизоляции будет носить рекомендательный характер.

Также гражданам разрешат посещать кладбища, обращаться без предварительной записи к нотариусам и юристам. Увеличится количество мест в дежурных группах детских садов. К тому же будет возобновлено действие льготных проездных для многих категорий граждан.