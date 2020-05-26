В Смольном рассказали, когда откроют парки в Петербурге

1 июня 2020 года в Петербурге начнется первый этап смягчения карантина.

С этого дня некоторые ограничения будут сняты, но, тем не менее, много ограничений еще останется.

Вице-губернатор Евгений Елин в эфире программы «Петербург против коронавируса», которая вышла на телеканале «Сант-Петербург» сообщил о том, что на первом этапе не будут открываться для прогулок городские парки, рассказывает портал Петербургский дневник .

Он подчеркнул, что сейчас слишком рано снимать ограничение на прогулки в парках, поскольку это может спровоцировать скачек новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«К сожалению, парки откроют не в период первых ограничений. Если тренд на снижение заболевания сохранится, то следующим шагом станет разрешение уличного спорта. В парках опасно – там на площадках собирается много людей, в том числе и детей, которые потом вернутся домой и могут заразить своих близких, в том числе и тех, кто входит в зону риска», – рассказал вице-губернатор.

Елин отметил, что, скорее всего, городские парки для посещений будут открыты на третьем этапе снятия ограничений.

Вице-губернатор подчеркнул, что в Петербурге все еще в общественных местах, общественном транспорте и в магазинах можно находиться в масках и перчатках.

С 1 июня, как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, масочный режим будет носить рекомендательный характер, а также будет разрешено выходить на прогулки лицам старше 65 лет.