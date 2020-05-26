В Петербурге началась подготовка к строительству второго аэропорта

«Газпром» намерен построить в Петербурге еще один аэропорт - в Левашово. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка» , ссылаясь на свой осведомленный источник информации. В данный момент структуры «Газпрома» готовятся к развертыванию строительства.

Работы по возведению второго аэропорта в Северной столице, по всей видимости, стартуют в четвертом квартале нынешнего года. Такого мнения придерживается генеральный директор АО «Ленгазспецстрой» Владимир Беляков. Однако, подчеркивает он, проект аэропорта еще не скорректировали. Поэтому сроки работ могут измениться, как и объем инвестиций.

Пока же предполагается, что проект обойдется примерно в 30 миллиардов рублей.

Новый аэропорт будет в два раза меньше Пулково. Планируемая пропускная способность воздушной гавани в Левашово - порядка 100 человек ежечасно. Это на первом этапе, на втором возможно ее увеличение вдвое.

Как будет выглядеть новый аэропорт, пока неизвестно. Тем не менее имеются сведения, что конкурс на оформление земельных вопросов в рамках проекта финишировал. О том, кто его выиграл, сведений также нет.