Петербуржцы рассказали о длинных очередях на прием к врачам

Сегодня, 14:11

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Петербуржцы рассказали о длинных очередях на прием к врачам
Кадр видеозаписи очевидца

Комитет по здравоохранению Смольного проинспективовал поликлиники в районах, на которые чаще всего жаловались из-за многочасовых очередей к врачу, кончающихся на улице.

Рост числа заражений коронавирусом и недальновидность Комитета по здравоохранению Смольного привели к амбулаторному коллапсу в Санкт-Петербурге. Петербуржцы стали жаловаться на очереди в поликлинниках, растянувшиеся на улице и невозможность вызвать врача на дом и получить больничные листы. Только после появления статей о коллапсе в СМИ, Смольный забеспокоился и объявил об инспекции, однако она не выявила проблем.

«На улицах вблизи учреждений очереди не зафиксированы», — заявили чиновники Комздрава.

Комздрав уточнил, что выезды службы продолжатся, а в учреждених с очередями будет увеличен персонал. В соцсетях тем временем пишут жалобы петербуржцы. Из их сообщений стало известно, что в дни инспекций пациентов из очередей просили уйти с улицы. Для некоторых эпопея с невозможность сдать ПЦР-тест привела к тому, что они сдавали анализ за свои деньги и в частных медлабораториях.

Губернатор Александр Беглов при этом заявил о необходимости ввести более жесткие ограничения и призвал горожан снова «проявить терпение».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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