Жители Петербурга усомнились в правдивости встречи Беглова с Путиным 

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Пресс-служба Александра Беглова заявила о встрече губернатора и президента РФ Владимира Путина, на которой якобы был представлен доклад по поводу развития Петербурга, строительства Музея обороны и блокады Ленинграда и других достижений Смольного. Горожане и СМИ выразили сомнение в достоверности этих данных.
Ряд источников отметили, что мероприятие не могло состояться ввиду отсутствия подготовки к таковой в службе протокола градоначальника. Некоторые утверждают, что доклад Путину действительно предоставили, однако в виде письма с соответствующими сведениями.
Напомним, 27 января в Северной столице прошла церемония возложения цветов к братской могиле жертв блокадного Ленинграда, участие в которой президент принял вне компании Беглова. Информация об их встрече официально не подтверждалась.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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