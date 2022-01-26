Жители Петербурга усомнились в правдивости встречи Беглова с Путиным 

Пресс-служба Александра Беглова заявила о встрече губернатора и президента РФ Владимира Путина, на которой якобы был представлен доклад по поводу развития Петербурга, строительства Музея обороны и блокады Ленинграда и других достижений Смольного. Горожане и СМИ выразили сомнение в достоверности этих данных.

Ряд источников отметили, что мероприятие не могло состояться ввиду отсутствия подготовки к таковой в службе протокола градоначальника. Некоторые утверждают, что доклад Путину действительно предоставили, однако в виде письма с соответствующими сведениями.

«Путин с ним не встречался. Когда в городе такой ******, удивительно вообще, как губер вообще сохраняет свое место», — считают пользователи социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 27 января в Северной столице прошла церемония возложения цветов к братской могиле жертв блокадного Ленинграда, участие в которой президент принял вне компании Беглова. Информация об их встрече официально не подтверждалась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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