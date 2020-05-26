В Петербурге у коронавирусной больницы провели массовое богослужение

Вчера, 20:16

Анна Лисова

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В Петербурге у коронавирусной больницы провели массовое богослужение

Массовое богослужение у стен Покровской больницы в Петербурге провели священники. 

Врач Сергей Саяпин, который работает в этой больнице, рассказал о произошедшем в соцсети. Он обратил внимание на то, что участники этого богослужения проигнорировали постановление губернатора и не соблюдали масочный режим. Также игнорировалось требование о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Стоит отметить, что с призывами к верующим соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не раз обращался Патриарх. 

Главврач больницы Марина Бахолдина сообщила «Фонтарке», что в часовне при больнице службы проводить запрещено, поэтому обряд состоялся во дворе.

«Люди без масок? Ну они же на улице, внутрь не заходили. Посмотрите на улицу за забором больницы и увидите множество прохожих без средств индивидуальной защиты», - подчеркнула Бахолдина. 

48-летний иерей Александр Машянов отметил, что эту службу провели для поддержки врачей и пациентов, ведь в Покровской больнице лечат больных с коронавирусом. Он рассказал, что это было последнее пасхальное богослужение. 

«У вас ограничительные мероприятия, а мы служим по канону. Священник служит без индивидуальной защиты. Хор, естественно, был без масок. На службе причащался один человек, ему тоже не нужны СИЗ. На территории больницы все абсолютно чисто, это уже не раз проверяли. В конце мы прошли редким разреженным крестным ходом», - заявил он.

Напомним, в Петербурге, по меньшей мере, до 31 мая запрещено посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций.

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