В Петербурге у коронавирусной больницы провели массовое богослужение

Массовое богослужение у стен Покровской больницы в Петербурге провели священники.
Врач Сергей Саяпин, который работает в этой больнице, рассказал о произошедшем в соцсети. Он обратил внимание на то, что участники этого богослужения проигнорировали постановление губернатора и не соблюдали масочный режим. Также игнорировалось требование о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Стоит отметить, что с призывами к верующим соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не раз обращался Патриарх.
Главврач больницы Марина Бахолдина сообщила «Фонтарке», что в часовне при больнице службы проводить запрещено, поэтому обряд состоялся во дворе.
48-летний иерей Александр Машянов отметил, что эту службу провели для поддержки врачей и пациентов, ведь в Покровской больнице лечат больных с коронавирусом. Он рассказал, что это было последнее пасхальное богослужение.
Напомним, в Петербурге, по меньшей мере, до 31 мая запрещено посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций.
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