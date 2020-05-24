Опубликована запись разговора умершей от воспаления почек петербурженки: она сама отказалась ехать в больницу

30-летняя жительница Петербурга Мария Смирнова скончалась в апреле после отказа ехать в больницу. Запись ее разговора с диспетчером появилась в сети, сообщает 47news .

15 апреля девушка пожаловалась на боли в почках, а 17 апреля она перестала выходить на связь. 18 апреля ее тело было обнаружено в одной из квартир дома по Кондратьевскому проспекту. Причиной смерти стали застойная сердечная недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит. После смерти петербурженки сообщалось, что она обращалась в скорую, но диспетчер рассказала ей о переполненных больницах. По факту произошедшего была начала доследственная проверка. Оказалось, что на самом деле диспетчер скорой помощи неоднократно предлагал госпитализацию.

Сегодня в Сети появилась запись разговора женщины с диспетчером скорой помощи, из которого становится ясно, что на самом деле ей предлагали госпитализацию, но она от нее отказывалась. При этом диспетчер предлагала женщине подумать некоторое время и сообщить, если она все же согласиться на госпитализацию.

В разговоре с диспетчером женщина жалуется на боли в районе почек и проблемы с сердцем. Она сообщила также, что больше суток не может нормально сходить в туалет. В ответ диспетчер настойчиво предлагает отправиться в стационар на обследование у уролога и гинеколога. Но Смирнова говорит о том, что, скорее всего, откажется от госпитализации. Она попросила посоветовать ей мочегонные, которые бы она смогла использовать самостоятельно.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=9haH2Pw7AtY feature=emb_logo]