Петербуржцы поддержали "барное сопротивление"

Петербуржцы, бунтующие против QR-кодов, провели 25 января на улице Рубинштейна "освободительный поход" по закрытым после смольненского рейда барам.

Многие заведения барной улицы были опечатаны ночью 22 января. После прошедшего рейда владельцы не смогли получить доступ к собственным помещениям. Лидер QR-сопротивления Александр Коновалов заявил, что подал иск в суд из-за подобных действий властей.

«В присутствии прессы и сотен неравнодушных граждан ― его не пустили без объяснения причин. Мы подали заявления в прокуратуру и в прочие службы о привлечении виновных по Ст.286 и 330 Уголовного кодекса РФ. Надеемся на скорый ответ», ― уточнил бизнесмен.

Многие петербуржцы поддержали акцию "барного сопротивления". Горожане отметил, что антиковидные меры администрации губернатора Александра Беглова являются непоследовательными и сомнительными. Действия властей наносят огромный урон владельцам ресторанного бизнеса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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