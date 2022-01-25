Путин вызвал губернатора Беглова на ковер из-за плохой уборки снега и мусор

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Событие состоится 27 января.

Стороны намерены обсудить текущую ситуацию в городе. Издание "Правда.Ру" со ссылкой на СМИ сообщает, что возможной причиной вызова на ковер является неудовлетворительная уборка улиц от снега. Кроме того, президент и градоначальник, могут обсудить реализацию мусорной реформы, которая стартовала 1 января. Это привело к появлению многочисленных стихийных свалок.

Путин и Беглов также могут поднять вопрос о критике губернатора в социальных сетях и со стороны медийных личностей. Волна негатива обернулась для градоначальника значительным падением рейтингов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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