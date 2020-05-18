В Петербурге снят запрет на прощание с умершими

Сегодня, 16:30

Ольга Громова

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В Петербурге снят запрет на прощание с умершими

Жители Петербурга снова могут проститься со своими умершими родственниками - запрет на прощание снят. Об этом, как сообщает АБН, стало известно по окончании заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению нового коронавируса.

Издание отмечает, что Смольному удалось договориться с Роспотребнадзором по этому вопросу. Однако снятие запрета на прощальные церемонии не говорит о том, что можно пренебрегать соблюдением санитарных требований.

«Достигнута договоренность с Роспотребнадзором о возможности проведения церемоний прощания с родственниками при условии соблюдения основных санитарно-эпидемических требований», — заявил Александр Беглов, губернатор Северной столицы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что главный санврач города на Неве Наталья Башкетова направила властям рекомендации, где говорилось об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции и необходимости ужесточить правила проведения похорон. Как результат - жители города на Неве не могли проститься даже с родственниками, которые умерли в результате насилия или по причине несчастного случая.

Людей хоронили в закрытых гробах - ритуальные службы четко выполняли рекомендации. Ситуация с запретом на прощание с покойными вызвала массу недовольства среди жителей Петербурга. Власти города постоянно вынуждены были сталкиваться с критикой в свой адрес.

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