Эколог Шевчук высказался о привычке Беглова искать виноватых в своих провалах

Эколог и глава «Зеленого креста» Юрий Шевчук порекомендовал главе региона Александру Беглову перестать увлекаться конспирологией и искать виноватых в своих системных ошибках.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов ранее попытался оправдать себя заявлением о том, что в снежном и мусорном коллапсе в Петербурге виноваты все, кроме него. Политик не способен воспринимать конструктивную критику в свой адрес, отмечая, что недовольства выражают «отстраненные от теневых схем» люди, которые недовольны новым реформам.

Руководитель северо-западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук в беседе с Live24 отметил, что всерьез говорить об организованной атаке на Смольный бессмысленно и просто смешно. Эксперт отметил, что у НЭО возникла проблема с вывозом мусора по причине отсутствия опыта и компетентности, а не из-за бизнесмена Евгения Пригожина, как пишут некоторые СМИ, который дал приказ «валить» Беглова.

«Пригожин из Африки, очевидно, привез снег. Нанял Горшкову. Губернатору надо было бы помнить, что дурак опаснее врага. В первую очередь нужно рассматривать самый простой вариант, а именно - глупость подчиненных. А дальше уже изобретать конспирологические теории», - в шутливой форме высказался Шевчук.

С конца ноября петербуржцы страдают от системных провалов градоначальника Александра Беглова. Так, владельцы авто стоят в 10-бальных пробках и попадают в ДТП, пешеходы получают травмы на скользких тротуарах. Глава региона на протяжении нескольких месяцев не может наладить работу коммунальных служб. Кроме того, губернатор продолжает винить в своих провалах всех, кроме самого себя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700