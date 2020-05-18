Петербург отпразднует День города в режиме трансляции

27 мая Петербург отметит 317-ю годовщину со дня основания. Несмотря на карантинные меры, празднование Дня города состоится, но торжество перенесут в виртуальное пространство. В рамках празднования запланировано до 140 различных мероприятий. Большинство из них пройдет в онлайн-формате, о чем сообщила пресс-служба Смольного.

День города начнется с полуденного выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В этом году его произведут медики, которые спасают жизни людей в условиях эпидемии. Кроме того, будут зажжены факелы на Ростральных колоннах. Гвоздем праздничной программы станет концерт «Классика на Дворцовой». На сцену выйдут заслуженная артистка России Вероника Джиоева, солисты Мариинского театра Ольга Пудова, Алексей Марков, Екатерина Сергеева, Оксана Шилова, Александр Трофимов, Елена Стихина и Юлия Маточкина, а также солист Большого театра Георгий Васильев. Трансляцию концерта можно будет смотреть по телевидению и в сети.

Также в этот день состоится гала-концерт #Петербург 317, на котором выступят шоу барабанщиков DrumПарад, ударный флешмоб, а также джазмены, артисты балета, уличных театров и театров огня.

БКЗ «Октябрьский» пригласит горожан на концерт «Город над вольной Невой!», но публика не сможет присутствовать в зале, поэтому шоу покажут в телеэфире. Помимо прочего в честь Дня города запустят онлайн-флешмоб, участникам которого предложат спеть «Вечернюю песню» Василия Соловьева-Седого на слова Александра Чуркина. Каждый желающий может записать собственное исполнение на видео и опубликовать его в соцсетях с хештегами #Вечерняяпесня 317, #СПб 317, #ГородНадВольнойНевой. Лучшие исполнения покажут в праздничной программе БКЗ «Октябрьский».

В этот день театральные площадки представят видеоверсии спектаклей и кинофильмы об истории Петербурга, пишет iReactor .

Ко всему, жителям города представят онлайн-выставки фотографий и рисунков. На сайтах и в соцсетях можно будет найти видеолекции, онлайн-подборки и обзоры книг по истории города.