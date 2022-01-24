Петербуржцы ополчились против Смольного на фоне массового закрытия заведений на Рубинштейна

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Жители Санкт-Петербурга ополчились против Смольного и устроили «освободительный поход» по закрытым барам после ночного рейда на улице Рубинштейна.
Лидер QR-сопротивления Александр Коновалов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что подал заявление в суд вместе с владельцем бара Noir. Полиция не пустила его в собственное заведение.
Он добавил, что ему грозят уголовным делом за отказ проверять сертификаты о вакцинации. По словам Коновалова, он мог бы вывести на улицу значительно больше людей, а политическим врагом Смольного стал давно.
Многие жители Санкт-Петербурга выступают в поддержку ресторатора и указывают на сомнительную законность антиковидных мер Смольного. По мнению горожан, администрация «гоняет рестораторов» ради штрафов.
Администрация губернатора Александра Беглова ввела ограничения, которые доставляют дискомфорт гражданам, однако не помогут предотвратить распространение коронавируса. «Сопротивление» могло получить такую мощную поддержку, так как чиновники давно подорвали терпение представителей бизнеса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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