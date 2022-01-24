Петербуржцы ополчились против Смольного на фоне массового закрытия заведений на Рубинштейна

Сегодня, 12:51

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Петербуржцы ополчились против Смольного на фоне массового закрытия заведений на Рубинштейна
Фото из открытых источников

Жители Санкт-Петербурга ополчились против Смольного и устроили «освободительный поход» по закрытым барам после ночного рейда на улице Рубинштейна.

Лидер QR-сопротивления Александр Коновалов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что подал заявление в суд вместе с владельцем бара Noir. Полиция не пустила его в собственное заведение.

«Сегодня владелец (не арендатор и хозяин бара, а именно владелец) с документами и адвокатами пытался попасть в закрытое и охраняемое сотрудниками Росгвардии свое помещение. Решения суда о запрете туда допуска собственника нет. Равно как и любого другого постановления/акта/приказа/документа. В присутствии прессы и сотен неравнодушных граждан - его не пустили без объяснения причин. Мы подали заявления в прокуратуру и в прочие службы о привлечении виновных по Ст.286 и 330 Уголовного кодекса РФ. (Превышение должностных полномочий и самоуправство. Надеемся на скорый ответ», - написал Коновалов. 

Он добавил, что ему грозят уголовным делом за отказ проверять сертификаты о вакцинации. По словам Коновалова, он мог бы вывести на улицу значительно больше людей, а политическим врагом Смольного стал давно.

«Политическим врагом я стал уже давно. Я публично говорил, что наш губернатор превратил город в помойку, что он не соблюдает закон, не слышит граждан и бизнес», - объяснил ресторатор.

Многие жители Санкт-Петербурга выступают в поддержку ресторатора и указывают на сомнительную законность антиковидных мер Смольного. По мнению горожан, администрация «гоняет рестораторов» ради штрафов.

«Лучше б снег убирали, но отлавливать рестораторов легче и интереснее. Кому мешают люди в специфических барах, тем более, в ночных? Их там немного, туда не пойдут ни старики, ни дети. Тогда по их логике и метро надо закрывать. Но закрытое метро - это коллапс, одни убытки, а с бизнеса можно штрафы поиметь», - написала жительница Петербурга.

Администрация губернатора Александра Беглова ввела ограничения, которые доставляют дискомфорт гражданам, однако не помогут предотвратить распространение коронавируса. «Сопротивление» могло получить такую мощную поддержку, так как чиновники давно подорвали терпение представителей бизнеса. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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