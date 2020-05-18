В Петербурге начинают испытания препарата против осложнений Covid-19

Сегодня, 11:42

Анна Лисова

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В Петербурге начинают испытания препарата против осложнений Covid-19
Испытания препарата

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргшев сообщил о том, что в больницах города начались испытания от ревматоидного артрита МНН-левилимаб для лечения коронавирусной инфекции.

В первых клинических испытаниях будут участвовать 30-40 зараженных коронавирусом пациентов, передает портал «Город+». Всего же к клиническим исследованиям левилимаба планируется привлечь 204 пациентов с COVID-19.

Установлено, что препарат левилимаб помогает при лечении цитокинового шторма. Он может развиваться как одно из осложнений коронавирусной инфекции. И если испытания левилимаба пройдут успешно, то это поможет существенно снизить смертность среди больных с COVID-19.

Испытания левилимаба в лечении COVID-19 уже начнутся в больнице им. Боткина и институте им. Алмазова. Пациентам в рамках испытаний будет сделано два укола, после чего в течении семи дней врачи будут наблюдать за тем, как меняется состояние больного.

«Мне представляется, что именно в простоте заключается сила. Этот препарат позволит нам снизить смертность от коронавируса», - заявил Олег Эргашев.

Генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов ранее на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в 11 клиниках России 60 пациентам уже дали этот препарат и 13 из них выписались из больницы. Остальные же пока остаются под наблюдением, но, со слов врачей, у них наблюдается положительная динамика.

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