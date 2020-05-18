Петербург направит на поддержку бизнеса 13,5 миллиардов рублей

На поддержку бизнеса правительство Петербурга решило выделить 13,5 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики с Владимиром Путиным, сообщают Невские Новости .

Александр Беглов рассказал, что в Петербурге принято два пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. Стоимость этих проектов оценивается в 13,5 млрд рублей. Получить поддержку в рамках этих пакетов поддержки смогут 110 тыс. субъектов МСП, уточнил градоначальник Северной столицы. Он подчеркнул, что принятые правительством меры позволят «в короткий срок запустить остановленные экономические процессы».

Так, до введения ограничений, обусловленных необходимостью сдержать эпидемию коронавируса, в Петербурге работали 247 879 организаций, предоставляя рабочие места 3 050 000 человек. Но введенные ограничения коснулись деятельности 68 390 организаций, в которых работали около 680 тыс. человек.

«Многие организации перешли на онлайн-формат работы, в том числе предприятия розничной торговли, образования, недвижимости. По оценкам экспертов, на удаленную работу перешли 367 тысяч человек», – сказал губернатор.

Он отметил, что после того как закончился режим нерабочих дней, продолжили работать 180 000 организаций, то есть около 70% от общего числа организаций, функционировавших до введения ограничений.

В Петербурге также было принято решение докапитализировать на 2 млрд рублей в равных долях Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и Фонд промышленности Санкт-Петербурга. 2 миллиарда рублей из Фонда содействия кредитованию малого бизнеса будут направлены на возмещение работодателям части оплаты труда работников, уволенных в связи с ликвидацией или сокращением. Получить деньги смогут 4 тыс. предпринимателей. Для поддержания бизнеса в Петербурге, помимо финансовой и кредитной поддержки, решено снизить налоговую нагрузку, сократить арендную плату для предпринимателей.