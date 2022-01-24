Административные ошибки Смольного приводят к длинной очереди из нуждающихся на получение жилья

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Смольный постоянно пытается улучшить жилищные условия петербуржцев, в частности выделяя финансирование. Однако бесконечные административные ошибки ухудшают ситуацию, а очередь нуждающихся продолжает расти.
Власти Петербурга выделили на улучшение жилищных условий 54 млрд рублей. Их намерены реализовать с 2022 по 2024 года. При этом 18 млрд потратят в 2022 году.
При этом подобные меры не помогут решить проблему с очередями в Петербурге, так как она заключается не в финансировании. По данным Росстата, город стоит на первом месте по количеству семей, которым требуется жилье.
Однако ежегодно выделяемые средства не удается полностью реализовать из-за бесконечных административных ошибок Смольного. В том числе, неэффективным является порядок предоставления жилья. Город приобретает квартиры и выдает их льготникам. При этом данная категория и так имеет право получить жилье без очереди, а нуждающиеся семьи остаются «за бортом».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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