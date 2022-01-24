Административные ошибки Смольного приводят к длинной очереди из нуждающихся на получение жилья

Вчера, 23:03

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Административные ошибки Смольного приводят к длинной очереди из нуждающихся на получение жилья
Фото из открытых источников

Смольный постоянно пытается улучшить жилищные условия петербуржцев, в частности выделяя финансирование. Однако бесконечные административные ошибки ухудшают ситуацию, а очередь нуждающихся продолжает расти.

Власти Петербурга выделили на улучшение жилищных условий 54 млрд рублей. Их намерены реализовать с 2022 по 2024 года. При этом 18 млрд потратят в 2022 году.

«Я давал вам поручение, чтобы каждый год эта цифра увеличивалась. Мы увеличили практически в два раза на 2022 год. Ну и в последующие годы нужно внимательно за этим смотреть, нужно увеличивать эти расходы», – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

При этом подобные меры не помогут решить проблему с очередями в Петербурге, так как она заключается не в финансировании. По данным Росстата, город стоит на первом месте по количеству семей, которым требуется жилье.

Однако ежегодно выделяемые средства не удается полностью реализовать из-за бесконечных административных ошибок Смольного. В том числе, неэффективным является порядок предоставления жилья. Город приобретает квартиры и выдает их льготникам. При этом данная категория и так имеет право получить жилье без очереди, а нуждающиеся семьи остаются «за бортом». 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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