Политолог Аркатов: Беглов постоянно ищет виновных в своих провалах

Сегодня, 20:21

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Политолог Аркатов: Беглов постоянно ищет виновных в своих провалах
Фото: gov.spb.ru

Как сообщил политолог Иван Аркатов, «стиль» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заключается в поиске виновных. Свои провалы он сам не признает, от чего страдают представители бизнеса. В это число входит и предприниматель Евгений Пригожин. 

Градоначальник делает все, чтобы не признавать своих ошибок, сообщил эксперт. По его словам, он готов сбросить вину на любого. В том числе наоппозицию, бизнесменов и даже друзей, заявил политолог. 

«Обвинять стало некого и тогда стали обвинять в проколах уже бизнес, в том числе в лице предпринимателя Евгения Пригожина. Беглову надо кого-то обвинять, ему нужен на кого можно свалить свои неуспехи. Даже если он из числа друзей. Иначе списать свои собственные административные ошибки не получится. Придется признавать вину. А этого губернатор делать никак не хочет», — сказал Аркатов.

С приходом к власти губернатора, Беглов выработал странную привычку, которая заключается в постоянной борьбе с врагами, попутно он скидывает на них ошибки своей работы. В исследовании отмечается, что сначала градоначальник затаил обиду на вице-губернатора Игоря Албина. Когда его удалось «победить», городской руководитель перешел на председателя Комитета по межнациональным отношениям Олега Капитанова. Этот бой остался за Бегловым. 

Следующей жертвой губернатора стали оппозиционеры Максим Резник и Борис Вишневский. На них повесили актуальные проблемы Северной столицы. От гнева градоначальника не удалось сбежать и спикеру местного Законодательного собрания Вячеславу Макарову.

После всего этого Беглов загрустил. Ему не хватало врагов. Его выбор пал на союзника и под губернаторский «каток» попал бизнесмен Евгений Пригожин, который ему оказывал активную помощь. Петербургский музыкант Сергей Шнуров также оказался в черном списке после песни об актуальных проблемах культурной столицы. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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