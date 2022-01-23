Политолог Аркатов: Беглов постоянно ищет виновных в своих провалах

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Как сообщил политолог Иван Аркатов, «стиль» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заключается в поиске виновных. Свои провалы он сам не признает, от чего страдают представители бизнеса. В это число входит и предприниматель Евгений Пригожин.
Градоначальник делает все, чтобы не признавать своих ошибок, сообщил эксперт. По его словам, он готов сбросить вину на любого. В том числе наоппозицию, бизнесменов и даже друзей, заявил политолог.
С приходом к власти губернатора, Беглов выработал странную привычку, которая заключается в постоянной борьбе с врагами, попутно он скидывает на них ошибки своей работы. В исследовании отмечается, что сначала градоначальник затаил обиду на вице-губернатора Игоря Албина. Когда его удалось «победить», городской руководитель перешел на председателя Комитета по межнациональным отношениям Олега Капитанова. Этот бой остался за Бегловым.
Следующей жертвой губернатора стали оппозиционеры Максим Резник и Борис Вишневский. На них повесили актуальные проблемы Северной столицы. От гнева градоначальника не удалось сбежать и спикеру местного Законодательного собрания Вячеславу Макарову.
После всего этого Беглов загрустил. Ему не хватало врагов. Его выбор пал на союзника и под губернаторский «каток» попал бизнесмен Евгений Пригожин, который ему оказывал активную помощь. Петербургский музыкант Сергей Шнуров также оказался в черном списке после песни об актуальных проблемах культурной столицы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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