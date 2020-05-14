В Петербурге скончался врач, заболевший коронавирусом

Сегодня, 15:41

Александр Зуев

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В Петербурге скончался врач, заболевший коронавирусом

15 мая от осложнений короновирусной инфекции на 72-м году жизни скончался врач Виктор Парафило.

Сообщается, что Парафило умер в городской больнице №2 после двухнедельного нахождения на аппарате ИВЛ. Безжалостная болезнь не оставила Виктору Парафило шансов на выздоровление.

Известно, что Виктор Парафило, являясь высококлассным специалистом, взял на себя основную нагрузку по обследованию пациентов с подозрением на коронавирус.

Он заболел, сам поставил себе диагноз и отправился в больницу.

На протяжении 25 лет Виктор Парафило был заведующим отделением лучевой диагностики Городской больницы №31 Санкт-Петербурга, и за время работы он помог многим пациентам установить диагноз даже в самых сложных случаях. Парафило  организовал в больнице эффективную службу диагностики.

Виктор Парафило — выпускник военно-медицинского факультета Горьковского медицинского института и факультета подготовки руководящего состава Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, один из первых рентгенологов. Он сыграл важную роль в развитии компьютерной томографии в Петербурге.

Отметим, что сейчас Городская больница №31 работает в режиме экстренной помощи, пишет Доктор Питер. В приемных отделениях доставленных пациентов в первую очередь направляют на компьютерную томографию.

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