Михаил Пиотровский рассказал, как будет работать Эрмитаж после пандемии

Сегодня, 13:50

Анна Лисова

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Михаил Пиотровский рассказал, как будет работать Эрмитаж после пандемии

Пандемия коронавируса  изменила привычное течение жизни, и, похоже, ее влияние будет ощущаться в ближайшее время. Из-за необходимости снизить риски заражения вносятся изменения в работу многих заведений. 

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, как изменится работа Эрмитажа, передает ТАСС

Он отметил, что в Эрмитаже будут действовать жесткие ограничения касательно количества посетителей. Поэтому такого почти неограниченного доступа в музей, как раньше, уже не будет. Также планируется внедрить новую систему работы с посетителями и регулирования потоков. В музей, скорее всего, будут пускать по предварительной записи. Будет введено распределение сеансов. 

Музей, по его словам, не сможет заработать сразу же. Понадобится до двух недель, чтобы привести в работу системы жизнеобеспечения, которые касаются условий хранения, показа коллекций и приема людей.

«Нам предстоит еще серьезно поработать над логистикой, в том числе как соблюдать ограничения. Если раньше была система ограничений - очередь или заполняемость гардероба, то здесь она будет более явная, и надо сделать так, чтобы она была менее обидной, чем та же очередь. То есть здесь предстоит еще большая организационная работа», - рассказал гендиректор Эрмитажа. 
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