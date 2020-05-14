На дороги Петербурга с 18 мая возвращаются маршрутки

С 18 мая в Петербурге увеличится количество транспорта на самых популярных маршрутах, передает Газета Metro .

Это, считают городские власти, позволит сократить интервалы движения и время ожидания на остановке.

Поэтому в общей сложности 10 транспортных средств добавили на автобусные маршруты №№ 74, 115а, 145а, 145, 186, 193.

С 18 мая начнут работу также автобусы маршрутов №№ К-476, К-202, К-137, К-86, К-169, К-67, К-103, К-17, К-403, К-4, К-90, К-163, К-239, К-293а, К- 539, К-193, К-76, К-201, К-373, К-131.

Стоит отметить, что уже несколько недель в Санкт-Петербурге общественный транспорт работает по особому графику. Это дает возможность пассажирам соблюдать социальную дистанцию. При необходимости, выводится и резервный подвижной состав – 182 автобуса, 45 трамваев, 59 троллейбусов.

Метрополитен Петербурга пока продолжит работать только до 22 часов. До конца мая льготный проезд в Северной столице отменен.