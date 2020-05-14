Петербургские медики начали получать выплаты за работу в пандемию

Сегодня, 08:29

Анна Лисова

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Петербургские медики начали получать выплаты за работу в пандемию

Уже почти 500 млн рублей в Петербурге выплатили медикам, которые работают с больными COVID-19. 

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину о поощрении для медработников, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. 

«Мы выплатили 486,7 млн рублей медицинским работникам. Эти деньги получили 19 822 человека», — сказал Беглов.

Всего в федеральном бюджете на выплаты петербургским медикам зарезервировано 1,3 млрд рублей. 

Стоит отметить, что в Петербурге уже 8 медработников получили по 300 тыс. рублей, которые были выплачены им после заражения коронавирусной инфекцией. 1 млн рублей было выплачено семье  одного умершего медработника. 

В Петербурге несколько дней назад был изменен порядок начислений медикам, заразившимся COVID-19. Теперь им не приходится самостоятельно писать заявления на признание их пострадавшими от COVID-19. 

Важным изменением многие считают то, что в случае смерти медработника при расследовании ситуации не будет определяться наличие вины умершего в заражении коронавирусом. 

 

 

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