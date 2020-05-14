Петербургские медики начали получать выплаты за работу в пандемию

Уже почти 500 млн рублей в Петербурге выплатили медикам, которые работают с больными COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину о поощрении для медработников, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

«Мы выплатили 486,7 млн рублей медицинским работникам. Эти деньги получили 19 822 человека», — сказал Беглов.

Всего в федеральном бюджете на выплаты петербургским медикам зарезервировано 1,3 млрд рублей.

Стоит отметить, что в Петербурге уже 8 медработников получили по 300 тыс. рублей, которые были выплачены им после заражения коронавирусной инфекцией. 1 млн рублей было выплачено семье одного умершего медработника.

В Петербурге несколько дней назад был изменен порядок начислений медикам, заразившимся COVID-19. Теперь им не приходится самостоятельно писать заявления на признание их пострадавшими от COVID-19.

Важным изменением многие считают то, что в случае смерти медработника при расследовании ситуации не будет определяться наличие вины умершего в заражении коронавирусом.