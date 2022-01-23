Испытательный ледовый бассейн в Санкт-Петербурге модернизируется при финансовой поддержке из Москвы. Несмотря на свою уникальность и востребованность у клиентов, комплекс давно нуждается в обновлении.

Экспериментальный ледовый бассейн в Арктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) в Санкт-Петербурге был создан в 1955 году и стал первым в своем роде на планете. Благодаря его оборудованию ученые провели модельные испытания ледовых судов, изучают свойства льда и механизмы его разрушения. В бассейне проводились испытания первого в мире атомного ледокола "Ленин", ледоколов типа "Арктика" и других отечественных и зарубежных кораблей такого класса.

Модернизация, в которой давно нуждается уникальный объект, позволит расширить спектр модельных экспериментов и повысить точность исследований. Это даст возможность производить более технологичные модели ледоколов, платформ и других объектов. Кроме того, это позволит проводить исследования с использованием льда естественного замерзания.

Сообщается, что ледовые бассейны Арктического НИИ остаются весьма востребованными, но модернизация комплекса не проводилась уже много лет. Ремонт пройдет на деньги федерального центра за счет победы научных объектов в конкурсе грантов Минобрнауки РФ.

На этом фоне Смольный в очередной раз продемонстрировал неспособность содержать городское имущество без поддержки из Москвы. Многие эксперты связывают это с провальной политикой губернатора Петербурга Александра Беглова и его команды по управлению городом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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