Летом 2020 года Петербург лишится 67 городских маршрутов

Сегодня, 15:16

Анна Морозова

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Летом 2020 года Петербург лишится 67 городских маршрутов
Комитет по транспорту Петербурга в рамках запланированной транспортной реформы отменит 67 коммерческих маршрутов уже к лету 2020 года. Эти маршруты закрылись на время режима самоизоляции, и возобновлять их функционирование уже не будут.
Уже три источника в транспортной отрасли, включая комитет по транспорту, сообщили, что власти Петербурга не собираются возвращать на маршруты автобусы ряда городских перевозчиков после снятия карантинного режима. Есть информация, что частным перевозчикам окажут бюджетную поддержку по "социальным" маршрутам, однако что именно подразумевается под этой поддержкой, в комитете не уточнили.
С начала апреля и до конца мая правительством Петербурга была приостановлена работа практически всех городских маршруток. При этом планируется окончательно отменить 67 маршрутов ООО "Питеравто", ОАО "Третий парк", ООО "Петербургская транспортная компания" (ПТК), ООО "Шпунт Северо-Запад" и др.
В комитете пояснили, что отменять будут те маршруты, которые дублируют движение городского транспорта — "Пассажиравтотранса" и "Горэлектротранса". Смольный сообщил, что коммерческими компаниями обслуживаются на наземном транспорте около 520 млн пассажиров в год. "Пассажиравтотранс" же перевозит около 320 млн пассажиров в год.
Напомним, в июле в Петербурге планировалась транспортная реформа, предполагающая отмену всех городских маршруток. Из-за пандемии коронавируса реформа была перенесена на неизвестный срок.
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  • Плохо то,что в комитете по транспорту тоже сидят свои "инфекционисты"...
  • печально, ехал на 287 маршрутке в Пушкин за 40 минут, теперь на автобусе 1 час 20 минут. Анахронизм.
  • Это ужасно, и так передвижение по городу не меньше 2х часов в одну сторону, если живешь не прямо рядом с метро. Теперь все, город практически недоступен, без машины не выжить. Постепенно лишают всего хорошего что было. Больше без машины не выжить. Надеюсь придет время, когда все, кто приложили руку к "транспортной реформе" ответят за это.
  • Т.е. 520 млн должны ходить пешком на работу?
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