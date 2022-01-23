В Ленинградскую область продолжают свозить мусор из Петербурга

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко обсудили проблемы вывоза мусора из города. Они сошлись во мнении, что единый регоператор «Невский экологический оператор» должен отследить, чтобы твердые коммунальные отходы доставлялись на легальные полигоны.
На официальной странице Беглова в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что стороны придерживаются одной точки зрения и планируют использовать современные, экологичные технологии.
Экологи и жители области опровергают заявление Беглова. Они рассказывают, что отходы оказываются на свалках, исключенных из территориальной схемы обращения с мусором. Активисты движения «Зеленый фронт» заявляют, что ТБО до сих пор везут на полигон «Северная Самарка» (хотя с 1 января 2022 года там не должны принимать отходы из города). В том числе туда попадает строительный мусор.
Экозащитники призывают Беглова выполнить обещание и решить вопрос поступающего на незаконные свалки мусора. До того, как проблемы обращения с ТКО в Петербурге вышли на федеральный уровень, специалисты рекомендовали вложиться в ресайклинг отходов.
Жители области регулярно жалуются и выходят на акции против завоза петербургского мусора в их регион. Активисты уже обратились к депутатам областного парламента с требованием повлиять на ситуацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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