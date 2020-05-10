Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 5,5 раз в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Петербурге в несколько раз выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. Об этом он рассказал, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год, передает портал DP.RU .

«На последней неделе выше среднего в 5,5 раза», - уточнил градоначальник Петербурга.

Так, в Северной столице общее число заболевших превышает 11 тыс., из которых уже более 5 тыс. выздоровели. Скончались от внебольничной пневмонии 694 человек. Люди, болеющие пневмониями, не попадают в статистику по коронавирусу, если у них он не выявлен тестами, объяснил губернатор. Глава города также рассказал, что в Санкт-Петербурге коронавирус выявили уже более чем 1,5 тыс. медработников. Речь идет о случаях заражения при исполнении трудовых обязанностей.