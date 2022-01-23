При Беглове запланирован максимальный дефицит годового бюджета Петербурга

В Петербурге с приходом на пост главы Смольного губернатора Александра Беглова (за исключением 2021 года) всегда наблюдался дефицит в горбюджете.

Градоначальник заявил, что в прошлом году на четверть возросла доходная часть бюджета Петербурга. Исходя из этого показателя, Беглов счел , что у экономики города на Неве «есть хороший потенциал».

Однако губернатору не стоит забывать и о других существующих показателях. В этом году в горбюджете запланирован дефицит в 80,7 млрд рублей, что является максимальным значением за все время управления команды Беглова в Петербурге. Градоначальник не рассказал, каким образом Смольный будет компенсировать этот дефицит.

Предвыборное обещание Беглова, касающееся бюджета в триллион рублей, по части доходов реализуется на целый год позже, чем по части расходов – только в 2024 году.

Стоит напомнить, что большинство инвестиционных проектов, приносящих в казну города доходы сейчас, создавались задолго до избрания Беглова на пост губернатора. Одним из них является переезд «Газпрома» в Северную столицу, который был запланирован одним из бывших губернаторов – Валентиной Матвиенко – более десяти лет назад, но свершился при действующем градоначальнике Беглове.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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