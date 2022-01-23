Петербуржцы в Сети высмеяли популизм Беглова

Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал губернатор Александр Беглов. Градоначальник отреагировал на выход клипа Сергея Шнурова «Пока так», в котором музыкант рассказал о проблемах с уборкой снега и мусора в Северной столице. Поводом для шуток стала реакция Беглова на него.

Сначала градоначальник собрал встречу с деятелями культуры в Петропавловской крепости, эмоционально рассказывая им о своей биографии, никак не относящейся к существующим городским проблемам. А затем дал интервью, в котором заявил о том, что мусорная сфера является «полукриминальной» и обвинил в проблемах «богатых и влиятельных» противников реформ.

«Я не боюсь проводить реформы. Я их буду проводить, и я их доведу до конца… Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза», - заявил Беглов, что сразу же стало поводом для появления мемов.

Отметим, что героические предки градоначальника никак не объясняют, почему проблемы с очисткой города от снега и мусора не решаются. Подобные заявления губернатора, очевидно, не могут служить оправданием.

Клип Сергея Шнурова действительно возымел необходимый эффект, и работники коммунальных служб активизировались, начав убирать город. Экстренную мобилизацию коммунальщиков горожане назвали «шнуровкой», отметив, что наконец видят на улицах дворников.

Лидер группы «Ленинград» может гордиться своим успехом, ведь до него никому не удавалось заставить систему работать с помощью одной песни. Однако губернатор Петербурга творчество Шнурова не оценил, заявив, что не приемлет «матерных частушек», поскольку они не соответствуют духу культурной столицы. Видимо, неубранные улицы города и заледеневшие тротуары, по мнению Беглова, этому духу не противоречат. При этом оправдания губернатора показывают, что урок им усвоен не был.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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