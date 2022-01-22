В последнем отчете о проделанной работе Беглов умолчал о проблемах с уборкой снега

Жители Петербурга прочитали еженедельный отчет губернатора Александра Беглова и назвали его «лицемерным». Градоначальник не затронул ни одной острой темы, которые волнуют местное население.

Беглов опубликовал отчет на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Он ничего не написал ни про проваленную уборку снега, ни про обработку надели на тротуарах. Губернатор сообщил, что планирует в 2022 году отремонтировать 2000 зданий, но местные жители в это не верят. До конца года осталось 11 месяцев.

Смольный под руководством Беглова не смог организовать уборку улиц после снегопадов, хотя губернатор еще в октябре 2021 года обещал оперативно реагировать на непогоду.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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