В последнем отчете о проделанной работе Беглов умолчал о проблемах с уборкой снега

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году
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Жители Петербурга прочитали еженедельный отчет губернатора Александра Беглова и назвали его «лицемерным». Градоначальник не затронул ни одной острой темы, которые волнуют местное население.
Беглов опубликовал отчет на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Он ничего не написал ни про проваленную уборку снега, ни про обработку надели на тротуарах. Губернатор сообщил, что планирует в 2022 году отремонтировать 2000 зданий, но местные жители в это не верят. До конца года осталось 11 месяцев.
Смольный под руководством Беглова не смог организовать уборку улиц после снегопадов, хотя губернатор еще в октябре 2021 года обещал оперативно реагировать на непогоду.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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