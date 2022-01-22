Смольный заявляет о росте промышленности, но игнорирует нужды бизнесменов

За 2021 год индекс промышленного производства Петербурга вырос на 7%. Об этом сообщил изданию «Деловой Петербург» председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. По его словам, подобная динамика характерна для города с учетом повышенного уровня отгрузок в декабре.

Несмотря на рост промышленного производства, в Северной столице продолжает сохраняться неблагоприятный климат для развития малого и среднего бизнеса. Во многом это связано в введенными Смольным и губернатором Петербурга Александром Бегловым жестких антикоронавирусных ограничений, которые не сопровождались мерами финансовой помощи предприятиям в период пандемии.

Особенно сложная ситуация сложилась в сфере общественного питания, развлечений и спорта. Резкий спад прибыли и отсутствие субсидий привели к тому, что десятки тысяч организаций объявили о своём закрытии.

На данный момент некоторые петербургские рестораторы объявили бойкот системе QR-кодов, введенной Смольным со 2 января 2022 года. По мнению бизнесменов, из-за неё они лишатся половины выручки, что приведет их к банкротству. По словам ресторатора Александра Коновалова, подобными ограничениями администрация Беглова не борется с пандемией, а уничтожает бизнес.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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