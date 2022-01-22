Смольный заявляет о росте промышленности, но игнорирует нужды бизнесменов

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
За 2021 год индекс промышленного производства Петербурга вырос на 7%. Об этом сообщил изданию «Деловой Петербург» председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. По его словам, подобная динамика характерна для города с учетом повышенного уровня отгрузок в декабре.
Несмотря на рост промышленного производства, в Северной столице продолжает сохраняться неблагоприятный климат для развития малого и среднего бизнеса. Во многом это связано в введенными Смольным и губернатором Петербурга Александром Бегловым жестких антикоронавирусных ограничений, которые не сопровождались мерами финансовой помощи предприятиям в период пандемии.
Особенно сложная ситуация сложилась в сфере общественного питания, развлечений и спорта. Резкий спад прибыли и отсутствие субсидий привели к тому, что десятки тысяч организаций объявили о своём закрытии.
На данный момент некоторые петербургские рестораторы объявили бойкот системе QR-кодов, введенной Смольным со 2 января 2022 года. По мнению бизнесменов, из-за неё они лишатся половины выручки, что приведет их к банкротству. По словам ресторатора Александра Коновалова, подобными ограничениями администрация Беглова не борется с пандемией, а уничтожает бизнес.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....Подробнее
Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза...Подробнее
Сегодня утром медикам и сотрудникам полиции пришлось выезжать на Хасанскую улицу в связи с тем, что недовольный...Подробнее
Россия может рассчитывать на помощь неожиданного союзника, в случае атаки НАТО на Калининград. Подобные выводы были...Подробнее
В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
Каждому держателю банковской карты национальной платежной системы «Мир» зачислят по десять тысяч. Но для этого нужно...Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Семидесятишестилетний петербуржец стал очередной жертвой телефонного мошенничества. Подобные случаи не редкость, но...Подробнее
Комментировать