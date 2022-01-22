Коронавирусные ограничения бизнеса лишают бюджет Смольного 70% выручки

Ограничения по коронавирусу, который Смольный установил в Петербурге, наносят ущерб бюджету города, заявил петербургский ресторатор Александр Коновалов.

Ресторатор посетил круглый стол, на котором присутствовали участники различных бизнес-процессов. В ходе обсуждений они пришли к выводу, что из-за коронавирусных ограничений город ежегодно недополучает 35-70% выручки в виде налогов.

«Если посчитать из открытых данных, можно понять, сколько город недополучил. Можно было и больницы построить на эти деньги и скорых купить, лекарств, врачей нанять», - отметил Коновалов.

Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Петербурга приняли решение ввести в городе систему QR-кодов в кафе и магазинах. Однако эти ограничения горожане считают избыточными. Они также возмущены отсутствием единых правил для всех отраслей и предприятий города. В связи с этим владельцы бизнеса просят губернатора Александра Беглова повлиять на ситуацию, однако градоначальник оставляет их жалобы без ответа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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