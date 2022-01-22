Беглов попытался скинуть с себя вину за мусорный коллапс в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов признался в наличии проблем с вывозом ТКО. Их решает единый оператор, появление которого, по словам градоначальника, могло не понравиться «криминальному бизнесу».

«Это естественно не понравилось криминальному бизнесу, который десятилетиями кормился от этого мусора. Ну если представить – порядка 600-800 тысяч тонн неучтенного мусора. Куда он вывозился? Где он складировался? Неизвестно. Но мы знаем точно, что загажены леса и поля Ленинградской области, на несанкционированных свалках города тысячи тонн мусора», - заявил градоначальник.

Журналисты отмечают, что многие несанкционированные свалки – это вина Смольного, а не некоего бизнеса. Администрация заключала контракты с частниками, которые, в свою очередь, передавали работу субподрядчикам. Неоднократно представители Смольного были уличены в получении «серых доходов». Чиновники не контролировали мусорную сферу должным образом.

В частности, у СМИ есть вопросы к заводу МПБО-2 – подконтрольному городу проблемному мусороперерабатывающему предприятию. Против бывшего директора завода даже завели уголовное дело за нарушение правил обращения с отходами. На площадке МПБО-2 в Янино высота свалки достигала пятиэтажного дома. Она отравляла почву и местные водные источники.

Предприятие прекратило работу только в 2021 году. Официальная версия – финансовые трудности, но представители экологической организации «Зеленый фронт» не исключают , что завод специально сделал такое заявление, чтобы получить бюджетные деньги на восстановление.

Интересен и случай с появлением огромной свалки в Куттузи. По данным «Новой газеты», изначально арендатор передал землю субарендатору. В итоге территорию использовали как место под несанкционированную свалку.

Комитет имущественных отношений мог бы расторгнуть этот договор, но чиновники проигнорировали проблему. Теперь ликвидация данной свалки может обойтись в миллиард рублей.

Таковых проблемных объектов в городе и области очень много. На портале «Наш Санкт-Петербург» то и дело появляются жалобы на новые незаконные свалки. В Смольном обещают решить все лет через десять в рамках адресных программ.

В последнее время Смольный активно занялся мусорной темой, но только по одной причине – чтобы успеть реализовать мусорную реформу, которую Петербург и так задолжал федцентру. Но подготовились чиновники плохо.

Теперь губернатор Беглов винит во всем некий «криминальный бизнес». Другими словами – частных перевозчиков, которые и дальше нормально работали бы, если бы не появился единый мусорный монополист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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